Michael van Gerwen hoopt maandag in Berlijn bij de play-offs van de Premier League voor het eerst in ruim anderhalf jaar weer eens een majortoernooi te winnen. De Brabander maakt na het evenement in de Duitse hoofdstad even pas op de plaats, aangezien hij een dag later wordt geopereerd aan zijn pols.

Het is donderdagmiddag als een aantal Nederlandse journalisten met Van Gerwen kan spreken. 'Mighty Mike' is net terug uit de Verenigde Staten en voor hij naar Berlijn afreist komt hij eerst nog in Kopenhagen in actie bij de Nordic Darts Masters, het toernooi dat hij vorig jaar won.

"Maar voor mij is alles gericht op maandag", vertelt Van Gerwen via Zoom vanuit een lounge op Schiphol, vlak voordat hij het vliegtuig instapt. "Dat is het belangrijkst. Natuurlijk wil ik ieder toernooi winnen, maar het gaat er vooral om dat ik maandag op mijn best ben."

Hoe belangrijk de Premier League voor Van Gerwen is? Simpel: na het WK is dit volgens hem hét toernooi dat iedere darter wil winnen. Bij winst is het zijn eerste majortitel sinds november 2020, toen hij de Players Championship Finals won.

Tijdens de Premier League-speelronde in Rotterdam werd Michael van Gerwen in de finale nipt verslagen door Joe Cullen.

'Ik ben darter, geen gewichtheffer'

Om op zijn best te kunnen blijven kondigde Van Gerwen onlangs aan dat hij zich na de play-offs laat opereren aan zijn pols. Hij heeft al geruime tijd last van tintelingen in zijn hand en arm. De klachten worden veroorzaakt door een vernauwing van de zogenoemde carpale tunnel, het carpaletunnelsyndroom.

Vlak voordat Van Gerwen in de mediasessie verschijnt, vertelt de persman van de PDC dat de drievoudig wereldkampioen geen zin heeft om vragen over zijn aanstaande operatie te beantwoorden. Waarom eigenlijk niet?

"Het zijn randzaken en ik wil me nu gewoon nog focussen op de wedstrijden in Kopenhagen en Berlijn", aldus Van Gerwen, die hoopt dat hij tijdens de World Matchplay op 16 juli weer volledig fit zal zijn.

"Met gooien heb ik geen last van mijn pols, maar er moest wel een keer iets aan gebeuren. Of ik niet bang ben dat dit mijn carrière gaat beïnvloeden? Nee, daar maak ik mij totaal niet druk over. Ik ben darter, geen gewichtheffer."

De Mercedes-Benz Arena in Berlijn is met zeventienduizend toeschouwers volledig uitverkocht.

'Denk dat het publiek achter mij zal staan'

Op het podium van de Mercedes-Benz Arena in Berlijn wordt Van Gerwen maandagavond gevolgd door zo'n zeventienduizend toeschouwers. De play-offs van de Premier League werden traditiegetrouw gehouden in de O2 Arena in Londen, maar door naweeën van de coronapandemie is ook dit jaar het speelschema overhoop gegooid.

Niettemin is ook de evenementenhal in Berlijn volledig uitverkocht. "En dat op een maandagavond", vertelt Van Gerwen, die het in zijn halvefinalepartij opneemt tegen 'The Machine' James Wade.

"Ik gooi tegen een Engelsman, dus ik denk dat het publiek achter mij zal staan. Nu weet ik ook dat James zich daar nooit zo druk over maakt, die blijft altijd stoïcijns. Maar wellicht kan ik het in mijn voordeel gebruiken."

Michael van Gerwen ging zaterdag in Kopenhagen nog onderuit tegen James Wade.

Van Gerwen verliest generale van Wade

Van Gerwen beleefde zaterdag tegen Wade een slechte generale voor zijn optreden in Berlijn. Hoewel hij al aankondigde weinig te verwachten van het toernooi in Kopenhagen - "het maakt me niet uit of ik daar win of verlies" - ging hij er uitgerekend tegen Wade in de kwartfinales hard af: 11-4.

Mocht Van Gerwen maandagavond wél winnen van Wade, dan wacht hem in de eindstrijd een ontmoeting met Joe Cullen of Jonny Clayton, de twee andere halvefinalisten die om 21.00 uur tegenover elkaar staan. Van Gerwen komt daarna in actie.

Van Gerwen kan de Premier League maandag voor de zesde keer winnen. Drie jaar geleden was hij voor het laatst de beste in de prestigieuze dartscompetitie.