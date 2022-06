Michael van Gerwen heeft zaterdag een forse nederlaag geleden tegen James Wade in de kwarfinales van de Nordic Darts Masters in Kopenhagen. 'Mighty Mike' won slechts vier legs en verloor met 10-4.

De 33-jarige Van Gerwen, die een gemiddelde van 90,31 liet noteren, kwam totaal niet in zijn spel tegen Wade, de nummer vijf van de PDC Order of Merit. Van Gerwen werd in de eerste leg van de wedstrijd direct gebroken en liep continu achter de feiten aan.

Na acht legs stond Van Gerwen op een 7-1-achterstand en hoewel hij nog wel wat legs wist te winnen, was de Brabander niet bij machte om terug te komen.

Met de nederlaag beleeft Van Gerwen een slechte generale voor de play-offs in de Premier League die maandag op het programma staan. In Berlijn neemt hij het in de halve finales eveneens op tegen Wade.

Wade staat later op zaterdag in Kopenhagen in de halve finale tegenover Peter Wright of Gary Anderson. De andere halve eindstrijd gaat tussen Michael Smith en Dimitri van den Bergh.

Van Gerwen, die zich na de Premier League-ontknoping laat opereren aan een zenuwaandoening in zijn pols, schreef de Nordic Darts Masters vorig jaar op zijn naam door in de finale te winnen van Fallon Sherrock.