Oud-darter Shaun Greatbatch is zondag op 52-jarige leeftijd overleden. De Brit verwierf bekendheid door als eerste darter ooit een negendarter te gooien op een toernooi dat live op televisie werd uitgezonden.

Greatbatch gooide de perfecte leg in 2002 in de finale van de Dutch Open tegen Steve Coote. Sindsdien was hij onlosmakelijk verbonden met het historische moment en kreeg hij de bijnaam 'Nine Dart Man'.

Waaraan de ex-darter is overleden, is niet bekend. In 2008 werd bij Greatbatch beenmergkanker gediagnosticeerd, waardoor hij uiteindelijk werd gedwongen om te stoppen. Hij onderging in 2018 een stamceltransplantatie.

Nauwelijks een maand geleden verloor Greatbatch zijn moeder Sandra, die in het verleden ook op hoog niveau heeft gedart. Ze won onder meer driemaal het British Open en tweemaal het Welsh Open.

Naast het historische moment in 2002 beleefde Greatbatch op het WK van de BDO in 2006 het hoogtepunt in zijn carrière. Hij reikte tot de halve finales, waarin hij verloor van de uiteindelijke winnaar Jelle Klaasen.

Greatbatch stond in totaal acht keer op het WK van de BDO. Bij zes van zijn acht deelnames strandde hij in de eerste ronde. Zijn laatste deelname aan het toernooi op Lakeside was in 2009.