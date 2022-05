Michael van Gerwen laat zich over twee weken opereren aan zijn pols. De Brabander, die is gediagnosticeerd met het carpaletunnelsyndroom, moet daardoor de World Cup of Darts aan zich voorbij laten gaan.

De 33-jarige Van Gerwen schrijft maandag in een verklaring op Twitter dat hij al langer last heeft van tintelingen in zijn hand en arm. De klachten worden veroorzaakt door een vernauwing van de zogenoemde carpale tunnel. Die tunnel dient als doorgang voor zenuwen en pezen die van de onderarm naar de hand lopen.

"Ik word er al een tijdje voor behandeld om de klachten te verlichten, zodat ik op hoog niveau kan blijven spelen. Maar het is duidelijk geworden dat er een operatie nodig is om het probleem voor altijd te verhelpen", aldus Van Gerwen.

De nummer drie van de wereld wordt op dinsdag 14 juni geopereerd, een dag na de play-offs in de Premier League in Berlijn. Door de operatie mist 'Mighty Mike' hoe dan ook de Players Championships 16 en 17 en de World Cup of Darts (16-19 juni).

"Het is teleurstellend dat ik de World Cup moet missen, maar mijn management, familie en medische adviseurs zijn het erover eens dat dit het juiste moment is. Mijn deelname aan andere toernooien in juni en juli is afhankelijk van mijn revalidatie. Het doel is om tijdens de World Matchplay (16 -24 juli, red.) weer op 100 procent te zijn."

De World Cup of Darts wordt dit jaar in Duitsland gehouden. Van Gerwen won het landentoernooi voor duo's in 2014, 2017 en 2018 met Raymond van Barneveld. Hij zou dit jaar meedoen met Danny Noppert, die nu een duo vormt met Dirk van Duijvenbode.