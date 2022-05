Michael van Gerwen is zondag al in de achtste finales uitgeschakeld bij de Dutch Darts Championship in Zwolle. De drievoudig wereldkampioen verloor van Callan Rydz. Danny Noppert stuntte in eigen land door regerend wereldkampioen Peter Wright te verslaan.

De 33-jarige Van Gerwen ging lange tijd gelijk op met de tien jaar jongere Rydz, maar in de voorlaatste leg ging het mis voor de kopman van het Nederlandse darts. Hij miste vijf keer een dubbel, waarna de nummer 26 van de Order of Merit hem brak. Die break achterstand kon Van Gerwen niet meer ongedaan maken.

Van Gerwen bereikte de achtste finales in Zwolle door zaterdag Jelle Klaasen te verslaan. De Brabander weigerde de hand van zijn landgenoot te schudden omdat hij hem "tot op het bot niet mag". Dat komt doordat Klaasen naaktfoto's had gestuurd naar het zusje van de echtgenote van Van Gerwen. Daarvoor kreeg hij in 2012 een taakstraf. Ook moest hij een schadevergoeding van 400 euro betalen.

Voor Van Gerwen komt de nederlaag tegen Rydz niet helemaal uit de lucht vallen. Na een sterk voorjaar worstelt hij de afgelopen weken met zijn vorm. Vijf van zijn laatste zes partijen gingen verloren. Hij staat dit jaar al wel op vijf toernooizeges en won drie Premier League-speelrondes.

Later op de dag komt Dirk van Duijvenbode nog in actie in Zwolle. De Nederlandse nummer zestien van de wereldranglijst neemt het in de achtste finales op tegen Dave Chisnall, die een jaar geleden de halve finales van het WK haalde.

Danny Noppert stuntte tegen Peter Wright. Foto: Getty Images

Noppert stunt tegen Wright

Noppert zorgde voor een daverende verrassing in de hoofdstad van Overijssel door Wright te verslaan in de achtste finales. De Fries was in een zinderende partij met 6-5 te sterk voor de regerend wereldkampioen.

De 31-jarige Noppert nam een 1-4-voorsprong en leek op weg naar een vernederende zege op Wright, maar de Schot vocht zich helemaal terug in de partij en kwam zelfs op een 5-4-voorsprong. Vervolgens pakte Noppert de laatste twee legs tegen de nummer één van de wereld.

Voor Noppert is de zege op Wright een nieuw hoogtepunt in het seizoen van zijn grote doorbraak. In maart schreef hij de prestigieuze UK Open op zijn naam, wat zijn eerste grote titel in zijn loopbaan was. In Zwolle speelt hij in de kwartfinales tegen Boris Krcmar uit Kroatië.