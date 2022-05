Danny Noppert is er zondag net niet in geslaagd het Dutch Darts Championship op zijn naam te schrijven. De Fries verloor in de finale nipt van Michael Smith: 7-8. Michael van Gerwen werd al in de achtste finales uitgeschakeld en Dirk van Duijvenbode strandde bij de laatste acht.

Noppert maakte in de eindstrijd tegen Smith bij 5-7 nog een break achterstand ongedaan, maar moest zich in de vijftiende en beslissende leg alsnog gewonnen geven. De Engelsman won het toernooi via een finish van 104.

In de halve finales was Noppert nog met 7-2 te sterk voor Callan Rydz, die eerder Van Gerwen had uitgeschakeld. Eerder op de dag zorgde Noppert voor een verrassing door Peter Wright in de achtste finales te verslaan. 'The Freeze' was in een zinderende partij met 6-5 te sterk voor de regerend wereldkampioen.

Van Duijvenbode wist zich niet bij de laatste vier te scharen. De tweede Nederlander in de kwartfinales verloor met 3-6 van de Engelsman Andrew Gilding.

Noppert schreef in maart het prestigieuze UK Open op zijn naam, waarmee hij de eerste grote titel in zijn loopbaan pakte. Hij kan in Zwolle voor de tweede keer dit seizoen de eindstrijd van een toernooi uit de European Tour halen. Begin mei verloor hij in de finale van de Austrian Darts Open van Van Gerwen.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beslissende pijlen in de finale te bekijken.

Rydz schakelt Van Gerwen uit

Bij het Dutch Darts Championship waren de achtste finales al het eindstation voor Van Gerwen. De Brabander was zondagmiddag niet opgewassen tegen Rydz: 4-6.

De drievoudig wereldkampioen miste in de negende leg vijf keer een pijl op een dubbel, waarna de nummer 26 van de Order of Merit hem brak. Die break achterstand kon Van Gerwen niet meer ongedaan maken.

Voor Van Gerwen komt de nederlaag tegen Rydz niet helemaal uit de lucht vallen. Na een sterk voorjaar worstelt hij de afgelopen weken met zijn vorm. Vijf van zijn laatste zes partijen gingen verloren. Hij staat dit jaar al wel op vijf toernooizeges en won drie Premier League-speelrondes.