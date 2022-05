Michael van Gerwen heeft zich zaterdag overtuigend geplaatst voor de derde ronde van de Dutch Darts Championship in Zwolle. De drievoudig wereldkampioen rekende simpel af met Jelle Klaasen: 6-2.

De 37-jarige Klaasen, die in het verleden om persoonlijke redenen botste met de vier jaar jongere Van Gerwen, begon uitstekend aan de partij. De 130 van de wereld gooide een 170-finish en trok daarmee de stand in legs op indrukwekkende wijze gelijk: 1-1.

Van Gerwen liet zich ondanks de sterke start van Klaasen niet uit zijn spel halen. De nummer drie van de wereld gooide met drie pijlen een gemiddelde van 104,67 (tegenover 98,05 van Klaasen) en liep eenvoudig uit tot 6-2.

Darters van over de hele wereld komen dit weekend in actie op de Dutch Darts Championship. Het toernooi is onderdeel van de Euro Tour, waarin Michael van Gerwen dit jaar al twee toernooien won.

Het toernooi in Nederland won Van Gerwen al vijf keer en daarmee is hij recordhouder. In 2020 en 2021 werd de Dutch Darts Championship vanwege corona afgelast, waardoor Ian White nog steeds de titelhouder is. De Engelsman heeft zich dit jaar niet gekwalificeerd.

Van Duijvenbode en Noppert ook naar derde ronde

Eerder op de dag plaatste Danny Noppert zich na een ware thriller ten koste van de Duitser Martin Schindler eveneens voor de derde ronde. De Fries verzekerde zich pas met zijn achtste matchdart van de winst: 6-5.

Dirk Van Duijvenbode maakte geen fout tegen Mickey Mansell, de nummer 103 van de wereld. De Nederlander won met 6-4 en neemt het in de volgende ronde op tegen Dave Chisnall.

Het toernooi wordt volgens een simpel knock-out systeem gespeeld. De achtste finales staan zondagmiddag op het programma. De kwartfinales, halve finales en finale zondagavond. De winnaar strijkt zo’n 160.000 euro prijzengeld op.