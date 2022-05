Michael van Gerwen is donderdag ook in de laatste speelronde van de Premier League Darts meteen tegen een nederlaag aangelopen. De Brabander moest net als vorige week in zijn openingspartij zijn meerdere erkennen in Michael Smith: 4-6. Joe Cullen pakte het laatste ticket voor de play-offs.

De partij tussen Van Gerwen en Smith in Newcastle ging aanvankelijk gelijk op, maar in de vijfde leg zorgde de Engelsman met een finish van 114 voor een break. Die voorsprong gaf 'Bully Boy' in het vervolg niet meer uit handen.

Van Gerwen liet een gemiddelde van 95,29 per drie pijlen en een finishpercentage van 40 noteren. Smith stelde daar een moyenne van 96,48 en gooide 46,2 procent van zijn mogelijke finishes raak.

Vorige week verloor vorige week in Londen ook al in de openingsronde van Smith, toen met 5-6. De drievoudig wereldkampioen had zich eerder al verzekerd van deelname aan de play-offs in Berlijn.

Cullen pakte in Newcastle het laatste ticket voor de finaleronde door concurrent Peter Wright met 6-4 te verslaan. Naast Van Gerwen hadden Jonny Clayton en James Wade zich al geplaatst voor de play-offs, die op 13 juni worden afgewerkt.

In de halve finales in Newcastle staat Cullen tegenover Clayton, die met 6-5 van Gary Anderson won. Smith stuit op de winnaar van de partij tussen Wade en Gerwyn Price.