Michael van Gerwen is zaterdagavond vroeg uitgeschakeld op de European Darts Grand Prix. De drievoudig wereldkampioen ging in Stuttgart al in de tweede ronde op pijnlijke wijze onderuit tegen Martin Lukeman.

De 33-jarige Van Gerwen kwam er in zijn partij tegen Lukeman geen moment aan te pas: 1-6. De Engelsman staat op de Order of Merit liefst 68 plekken lager dan de Brabantse nummer drie van de wereld, maar daar was in de partij weinig van te merken.

Lukeman gooide over drie pijlen een degelijk gemiddelde van 96,16, terwijl Van Gerwen daar slechts een moyenne van 89,77 tegenover zette. Bovendien miste 'MvG' dertien van zijn veertien dubbels. Lukeman deed dat met een finishpercentage van 37,5 procent een heel stuk beter.

Danny Noppert maakte wél indruk in zijn tweederondepartij in de Hanns-Martin-Schleyer-Halle. De Fries brak Michael Smith, de nummer vier van de wereldranglijst, al in de eerste game en gaf die voorsprong niet meer uit handen: 6-4.

Dirk van Duijvenbode, Jelle Klaasen en Danny Jansen slaagden er net als Van Gerwen niet in om de achtste finales van de European Darts Grand Prix te bereiken.

De achtste finales, kwartfinales, halve finales en finale staan zondag op het programma in Stuttgart. Noppert neemt het in de achtste finales op tegen Nathan Rafferty, die Van Duijvenbode uitschakelde.