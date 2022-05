Michael van Gerwen is donderdagavond direct uitgeschakeld tijdens de vijftiende Premier League-speelronde. De drievoudig wereldkampioen was in Londen niet opgewassen tegen Michael Smith: 6-5.

Beide darters haalden geen hoog niveau in de O2 Arena. Van Gerwen haalde onder meer een hoger gemiddelde (ruim 92 om ruim 85), maar legde het af qua finishpercentage (ruim 33 procent om 37,5 procent).

De Brabander liep vanaf het begin achter de feiten aan tegen Smith, die via 3-0 uitliep naar 5-2. Van Gerwen won vervolgens drie legs op rij, maar zag zijn comeback mislukken in de elfde en laatste leg, waarin hij drie matchdarts miste.

Hij kon zich de nederlaag wel permitteren, want hij was al zeker van een plek in de finaleronde van de Premier League, waaraan de nummers één tot en met vier meedoen. Van Gerwen staat tweede, achter Jonny Clayton.

Volgende week donderdag is in Newcastle de laatste reguliere speelronde, waarna de beste vier darters op maandag 13 juni in Berlijn om de titel strijden.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van de beslissende laatste leg, waarin Michael van Gerwen drie matchdarts mist.