Michael van Gerwen is er zondag niet in geslaagd om de halve eindstrijd van het Czech Darts Open te bereiken. De drievoudig wereldkampioen ging in de kwartfinales met 4-6 onderuit tegen de Engelsman Luke Humphries. Vincent van der Voort bereikte wel de laatste vier.

De partij tussen Van Gerwen en Humphries begon met vier breaks. Vervolgens nam de Engelsman in de zevende leg opnieuw een break voorsprong en gaf hij de overwinning niet meer uit handen.

Van Gerwen kwam in Praag tot een gemiddelde van 95,65 per drie pijlen en een finishpercentage van 50. Humphries stelde daar een moyenne van 98,65 en een finishpercentage van 40 tegenover.

Door de nederlaag van Van Gerwen is Vincent van der Voort de enig overgebleven Nederlander in het toernooi. 'The Dutch Destroyer' won later op de avond zijn kwartfinale tegen de Tsjech Adam Gawlas met 6-2 en staat in de halve eindstrijd tegenover Rob Cross.

Het toernooi in Tsjechië is het zesde evenement op de European Tour dit jaar. Van Gerwen won de laatste twee, in Oostenrijk en het Duitse Leverkusen.

