Michael van Gerwen heeft zich zondag met de nodige moeite geplaatst voor de kwartfinales van het Czech Darts Open. De Nederlander kwam in zijn achtste finale met de schrik vrij tegen de Noord-Ier Mickey Mansell: 6-5.

Mansell kwam in Praag met 5-4 voor in legs, maar de nummer 118 van de wereld kon niet voor een stunt zorgen. Van Gerwen eindigde met twee ijzersterke legs en trok de partij naar zich toe.

De 33-jarige Brabander noteerde in de Královka Arena een fraai gemiddelde van 108,5 punten per drie pijlen. Het werd spannend omdat hij liefst 18 van zijn 24 pogingen op een dubbel miste.

Van Gerwen neemt het bij de laatste acht op tegen de Engelsman Luke Humphries, die in de achtste finales de Belg Dimitri Van den Bergh uitschakelde: 6-4.

Dirk van Duijvenbode strandde in de achtste finales. De Nederlander moest na een beslissende elfde leg buigen voor Rowby-John Rodriguez uit Oostenrijk: 6-5.

De kwartfinales, halve finales en finale van het Czech Darts Open worden zondag vanaf 19.00 uur gespeeld. Het toernooi in Tsjechië is het zesde evenement op de European Tour dit jaar. Van Gerwen won de laatste twee, in Oostenrijk en het Duitse Leverkusen.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om de laatste pijlen van Michael van Gerwen in de achtste finales te bekijken.