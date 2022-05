Michael van Gerwen kan zijn woede niet onder stoelen of banken steken na zijn nederlaag in de finale van het Premier League-toernooi in Sheffield. De Nederlander gaf donderdag tegen Gerwyn Price een 4-2-voorsprong in legs uit handen en verloor met 6-5 van de Welshman.

"Het was de hele tijd hard werken", zei Van Gerwen na afloop tegen Viaplay. "Weet je wat het is, ik moet al met 5-2 voorkomen. Dan doe je jezelf zo tekort. Dit is totaal onnodig. Ik kan kwaad op mezelf zijn, maar het gebeurt. Het is niet anders."

De 33-jarige Van Gerwen kreeg bij een 4-2-voorsprong de uitgelezen kans om de marge naar drie te brengen, maar hij miste drie keer de dubbel-12. Vervolgens bracht Price de stand in evenwicht en was de enkelvoudig wereldkampioen de beste in de elfde en beslissende leg.

"De triple-20 liep vanavond helemaal niet, daar werd ik helemaal gek van", aldus Van Gerwen. "Deze moet ik even op mijn kin nemen. Ik heb er altijd vrede mee als ik overklast word. Maar dit doet zo veel pijn. Ik weet dat ik de man in vorm ben en dan moet je het waarmaken."

Michael van Gerwen verloor in de finale van Gerwyn Price. Foto: Getty Images

'Als ze tegen mij spelen, staan ze met 0-1 achter'

De finale was niet het enige moeizame optreden van Van Gerwen in Sheffield. In de halve finale kwam hij nog op een 1-4-achterstand tegen Michael Smith. Die wist hij knap om te draaien in een 6-5-zege. In de ronde daarvoor had hij regerend wereldkampioen Peter Wright wel eenvoudig verslagen (6-1).

"Als ze tegen mij spelen, staan ze met 0-1 achter. Ze willen altijd graag van mij winnen, dat geeft ze een boost. Maar het lukt ze lang niet altijd. Ze hebben veel ontzag voor mij. Ik moet dat uitbuiten en dat heb ik in de finale niet gedaan."

Ondanks zijn verloren finale verzekerde Van Gerwen zich van de play-offs van de Premier League. De beste vier darters na zestien speelrondes strijden op 13 juni in Berlijn om de titel in de prestigieuze dartscompetitie.