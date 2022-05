Michael van Gerwen is zo goed als zeker van deelname aan de play-offs van de Premier League Darts. De drievoudig wereldkampioen won donderdag overtuigend van Peter Wright in zijn openingspartij van de veertiende speelronde in Sheffield.

De 33-jarige Van Gerwen gunde Wright slechts één leg: 6-1. De Brabander liet een gemiddelde van 103,18 per drie pijlen noteren, terwijl de Schot niet verder kwam dan een moyenne van 90,93.

Door zijn overwinning op Wright kan Van Gerwen in het klassement bijna niet meer achterhaald worden door nummer vijf Joe Cullen. De beste vier darters na zestien speelrondes plaatsen zich voor de play-offs op 13 juni in Berlijn.

In de halve eindstrijd in Sheffield neemt Van Gerwen het op tegen Michael Smith, die Jonny Clayton met 6-5 klopte. Bij een overwinning in die partij is de Nederlander helemaal zeker van deelname aan de play-offs.

James Wade meldde zich woensdag af voor de speelronde in Sheffield. De Engelsman werd afgelopen weekend opgenomen in een Duits ziekenhuis, omdat hij bij de European Darts Open in Leverkusen last had gekregen van misselijkheid, hartritmestoornissen, een hoge bloeddruk en duizeligheid.

Door de afmelding van Wade had Joe Cullen een vrije doortocht naar de halve finales in Sheffield. Daarin treft hij Gerwyn Price, die met 6-4 te sterk was voor Gary Anderson.