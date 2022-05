Michael van Gerwen is zeker van deelname aan de play-offs van de Premier League Darts. De drievoudig wereldkampioen plaatste zich voor de eindronde door donderdag in de halve finales van de veertiende speelronde in Sheffield van Michael Smith te winnen. In de eindstrijd verloor hij vervolgens wel van Gerwyn Price.

In de eindstrijd moest de 33-jarige Van Gerwen met 5-6 zijn meerdere erkennen in Gerwyn Price. De Brabander nam meteen een break voorsprong, maar gaf die in de achtste leg weer uit handen. Uiteindelijk moest er een beslissende leg aan te pas komen en daarin trok Price de zege met dubbel twintig naar zich toe.

Eerder op de avond boekte Van Gerwen een moeizame overwinning op Smith: 6-5. 'Mighty Mike' kwam met 1-4 achter tegen de Engelsman, maar was op tijd bij de les en knokte zich naar de finale.

Door zijn overwinning op Smith kon Van Gerwen in het klassement al niet meer achterhaald worden door nummer vijf Joe Cullen. De beste vier darters na zestien speelrondes plaatsen zich voor de play-offs op 13 juni in Berlijn.

Van Gerwen rekende in de eerste ronde overtuigend af met regerend wereldkampioen Peter Wright: 6-1. Gary Anderson ging in de openingsronde onderuit tegen Price (4-6) en kon zich daardoor niet meer plaatsen voor de play-offs. Jonny Clayton, de winnaar van de vorige speelronde, werd in Sheffield meteen uitgeschakeld door Smith (5-6).

James Wade meldde zich woensdag af voor de speelronde in Sheffield. De Engelsman werd afgelopen weekend opgenomen in een Duits ziekenhuis, omdat hij bij de European Darts Open in Leverkusen last had gekregen van misselijkheid, hartritmestoornissen, een hoge bloeddruk en duizeligheid.

