James Wade doet donderdagavond definitief niet mee aan de Premier League-speelronde in Sheffield. De nummer vijf van de wereld is inmiddels weer thuis na een ziekenhuisopname, maar het evenement in de Engelse stad komt voor hem nog te vroeg.

De 39-jarige Wade werd afgelopen weekend opgenomen in een Duits ziekenhuis, omdat hij bij de European Darts Open in Leverkusen last had gekregen van misselijkheid, hartritmestoornissen, een hoge bloeddruk en duizeligheid.

"Ik ben weer thuis en zal de tijd nemen om weer volledig te herstellen, waarna ik terugkeer als ik er weer klaar voor ben", zei de 39-jarige Wade.

In Sheffield zou Wade, die de derde plek bezet in de Premier League, het in de eerste ronde opnemen tegen Joe Cullen, die zich zodoende zonder te spelen bij de laatste vier schaart. Hij neemt het in de halve finale op tegen Gary Anderson of Gerwyn Price.

Michael van Gerwen, de nummer twee van de ranglijst, begint op de veertiende speelavond tegen regerend wereldkampioen Peter Wright.