Michael van Gerwen heeft zondag de finale van het European Darts Open in Leverkusen bereikt. De drievoudig wereldkampioen ontdeed zich eenvoudig van Luke Humphries (7-2), nadat hij in de kwartfinales nog zeven matchdarts had overleefd tegen Dirk van Duijvenbode (6-5).

De partij tussen Van Gerwen en Humphries ging aanvankelijk gelijk op, maar daarna was de Nederlander duidelijk de sterkste. Bij een stand van 2-2 zorgde hij voor de eerste break en vervolgens stond hij geen enkele leg meer af.

Van Gerwen noteerde een fraai gemiddelde van 105,26 per drie pijlen en een finishpercentage van 50. Humphries stelde daar een moyenne van 95,38 en een finishpercentage van 28,57 tegenover.

Eerder op de dag ontsnapte Van Gerwen nog aan uitschakeling in zijn kwartfinale tegen Van Duijvenbode. 'Aubergenius' miste bij een stand van 5-4 vijf matchdarts en kreeg in de beslissende leg nog twee kansen om de partij naar zich toe trekken. Van Gerwen sloeg vervolgens wel toe met dubbel één.

In de finale staat Van Gerwen later op de avond tegenover Dimitri Van den Bergh. De Belg hoefde in zijn halve eindstrijd niet in actie te komen tegen James Wade, omdat de Engelsman zich ziek terugtrok.

Van Gerwen is titelverdediger bij de European Darts Open, dat deel uitmaakt van de European Tour. Hij triomfeerde in 2019 en de afgelopen twee jaar stond het toernooi vanwege de coronapandemie niet op het programma. Ook in 2016 en 2018 was 'Mighty Mike' de sterkste.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beslissende leg tussen Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode te bekijken.