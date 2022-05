Michael van Gerwen heeft zaterdag met een indrukwekkend gemiddelde de derde ronde van de European Darts Open bereikt. De drievoudig wereldkampioen klopte in Leverkusen de Engelsman Daryl Gurney met 6-3.

De 33-jarige Van Gerwen imponeerde in zijn partij tegen Gurney. Hij kwam over de gehele partij tot een gemiddelde van 113,79 per drie pijlen en kwam in de laatste vier legs tot een moyenne van maar liefst 127,91. Ook was de Brabander dicht bij een negendarter, maar miste hij de dubbel twaalf.

"Dat voelde fenomenaal vanavond. Het was een briljante wedstrijd", zei Van Gerwen kort na afloop van zijn partij op Twitter. "Daryl haalde zoals altijd het maximale uit me. Nu goed rusten, zodat ik klaar ben voor morgen."

Zondagmiddag neemt Van Gerwen het in de achtste finales op tegen de winnaar van de ontmoeting tussen de Welshman Jonny Clayton en de Oostenrijker Rowby-John Rodriguez.

Van Gerwen is titelverdediger bij de European Darts Open, dat deel uitmaakt van de European Tour. Hij triomfeerde in 2019 en de afgelopen twee jaar stond het toernooi vanwege de coronapandemie niet op het programma. Ook in 2016 en 2018 was 'Mighty Mike' de sterkste.

Eerder op de avond voegde ook Dirk van Duijvenbode zich bij de laatste zestien in Leverkusen. 'Aubergenius' besliste het Nederlandse onderonsje met Maik Kuivenhoven in zijn voordeel: 6-1. In zijn volgende partij treft Van Duijvenbode de Engelsman Joe Cullen.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beslissende leg bij de partij tussen Michael van Gerwen en Daryl Gurney te bekijken.