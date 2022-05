Michael van Gerwen is er donderdag niet in geslaagd om de dertiende speelronde van de Premier League Darts te winnen. De Brabander moest in de finale in Glasgow zijn meerdere erkennen in Jonny Clayton: 3-6.

De partij tussen Van Gerwen en Clayton ging tot 3-3 gelijk op. De Welshman zorgde in de achtste leg voor de enige break, waarna hij de zege niet meer uit handen gaf.

Van Gerwen faalde vooral op zijn dubbels: hij raakte er slechts drie van de dertien. Ook zijn gemiddelde was met 96,41 per drie pijlen niet al te hoog. Clayton stelde daar een moyenne van 99,81 en een dubbelpercentage van 50 tegenover.

Eerder op de avond had Van Gerwen nog wel tweemaal moeizaam gewonnen. De drievoudig wereldkampioen versloeg zowel Joe Cullen als Michael Smith met 6-5.

Van Gerwen stond in OVO Hydro voor de zesde keer dit seizoen in de finale van een Premier League-speelronde. Daarvan won hij er drie. Twee weken geleden moest 'Mighty Mike' bij de eindstrijd in Aberdeen ook buigen voor Clayton.

59 Premier League Darts: Van Gerwen verliest in finale

Clayton loopt uit op Van Gerwen in klassement

Clayton won voor de vierde keer dit seizoen een Premier League-avond. 'The Ferret', die in Glasgow ook afrekende met James Wade (6-2) en Gary Anderson (6-4), was twee weken geleden dus de sterkste in Aberdeen. Vorige week verloor hij de finale in Dublin van Wade.

Dankzij zijn overwinning in Glasgow verstevigt Clayton zijn koppositie in het Premier League-klassement. Hij gaat met 34 punten aan kop en heeft zes punten voorsprong op nummer twee Van Gerwen.

De beste vier darters na zestien speelrondes plaatsen zich voor de play-offs. Die worden op 13 juni in Berlijn gespeeld.