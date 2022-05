Michael van Gerwen heeft donderdag de finale van de dertiende speelronde van de Premier League Darts in Glasgow bereikt. De Brabander rekende in de halve eindstrijd moeizaam af met Michael Smith: 6-5.

Van Gerwen begon goed en nam een 2-0-voorsprong, maar Smith won vervolgens vier legs op een rij. Met een finish van 108 maakte de Nederlander de break achterstand weer ongedaan.

Daarna ging de strijd gelijk op, waardoor er een beslissende leg aan te pas moest komen. Daarin trok Van Gerwen met een finish van 104 aan het langste eind.

In de finale neemt Van Gerwen, die in de openingsronde Joe Cullen eveneens met 6-5 versloeg, het later op de avond op tegen Jonny Clayton. De Welshman klopte Gary Anderson in de halve eindstrijd met 6-4.

Clayton gaat aan kop in de Premier League en stond bij de vorige twee speelrondes in de finale. Twee weken geleden versloeg hij Van Gerwen in de eindstrijd in Aberdeen en vorige moest hij zijn meerdere erkennen in James Wade.