Michael van Gerwen heeft zondag de halve eindstrijd van het Oostenrijks Open bereikt. De drievoudig wereldkampioen besliste in de kwartfinales het Nederlandse onderonsje met Dirk van Duijvenbode in zijn voordeel: 6-1. Danny Noppert plaatste zich voor de finale.

Van Gerwen kwam in het Oostenrijkse Premstätten met 4-0 voor. Van Duijvenbode won vervolgens zijn eerste leg, maar kwam er daarna niet meer aan te pas.

Beide Nederlanders haalden een gemiddelde van boven de honderd per drie pijlen. Van Gerwen, die eerder op de dag moeizaam van James Wade (6-5) won, kwam tot 106,05 en Van Duijvenbode stelde daar een moyenne van 103,38 tegenover.

Bij de laatste vier neemt Van Gerwen het later op de avond op tegen Stephen Bunting. Als 'Mighty Mike' die partij wint, treft hij in de finale zijn landgenoot Noppert. Die klopte in de halve eindstrijd Nathan Aspinall met 7-2.

Van Gerwen is titelverdediger op het Oostenrijks Open, dat deel uitmaakt van de European Tour. Hij won het toernooi in 2019 en de afgelopen twee jaar ging het toernooi niet door vanwege de coronapandemie. Ook in 2013 en 2017 was de Brabander de sterkste.