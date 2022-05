Michael van Gerwen heeft zondag voor de vierde keer in zijn carrière het Oostenrijks Open op zijn naam geschreven. De drievoudig wereldkampioen was in een Nederlandse finale met 8-5 te sterk voor Danny Noppert.

Van Gerwen begon uitstekend aan de eindstrijd in het Oostenrijkse Premstätten en nam een 3-0-voorsprong. Noppert raakte niet van slag en won de volgende drie legs.

Daarna was het tot 6-5 een gelijkopgaande strijd. In de twaalfde leg zorgde Van Gerwen voor een break, waarna hij de overwinning niet meer uit handen gaf en de partij besliste met dubbel twintig. Zijn gemiddelde per drie pijlen was een zeer behoorlijke 98,78, tegenover 89,30 voor zijn Friese opponent.

Eerder op de avond was Van Gerwen in de kwartfinales veel te sterk voor Dirk van Duijvenbode (6-1). Bij de laatste vier ontdeed hij zich van Stephen Bunting (7-5). Noppert rekende in de andere halve eindstrijd af met Nathan Aspinall (7-2).

Van Gerwen was titelverdediger op het Oostenrijks Open, dat deel uitmaakt van de European Tour. Hij won het toernooi in 2019 en de afgelopen twee jaar ging het toernooi niet door vanwege de coronapandemie. Ook in 2013 en 2017 was de Brabander de sterkste.

Met het Oostenrijks Open won Van Gerwen voor de tweede keer dit jaar een toernooi op de European Tour. In maart triomfeerde hij ook op het German Darts Championship. Daarnaast was de nummer drie van de wereld tweemaal de sterkste op een Players Championship en won hij drie Premier League-speelrondes.

