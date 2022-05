Michael van Gerwen en Danny Noppert staan zondag tegenover elkaar in de finale van het Oostenrijks Open. De drievoudig wereldkampioen klopte Stephen Bunting met 7-5 en Noppert was met 7-2 te sterk voor Nathan Aspinall.

Van Gerwen nam in het Oostenrijkse Premstätten een 3-0-voorsprong tegen Bunting, waarna de Engelsman zich mede door een finish van 108 terugknokte. De Brabander liep vervolgens uit naar 6-3, maar hij verzuimde de halve eindstrijd meteen te beslissen.

Bunting kwam terug tot 6-5, maar moest zich in de twaalfde leg alsnog gewonnen geven. Van Gerwen, die een gemiddelde van slechts 92,46 per drie pijlen noteerde, besliste de partij met dubbel acht.

Eerder op de avond won Van Gerwen in de kwartfinales overtuigend het Nederlandse onderonsje met Dirk van Duijvenbode: 6-1. Met James Wade (6-5) had hij bij de laatste zestien een stuk meer moeite.

In de finale neemt Van Gerwen het later op de avond op tegen Noppert. De Fries kwam tegen Aspinall met 1-2 achter, maar stond daarna geen leg meer af. Noppert gooide een moyenne van slechts 90,43 en klopte eerder op de dag Joe Cullen (6-1) en Jonny Clayton (6-2).

Van Gerwen is titelverdediger op het Oostenrijks Open, dat deel uitmaakt van de European Tour. Hij won het toernooi in 2019 en de afgelopen twee jaar ging het toernooi niet door vanwege de coronapandemie. Ook in 2013 en 2017 was de Brabander de sterkste.