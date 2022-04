Michael van Gerwen vindt dat hij zijn vroege uitschakeling tijdens de Premier League-speelronde in Dublin volledig aan zichzelf te wijten heeft. De Brabander maakte te veel fouten in de Ierse hoofdstad om James Wade van zijn stuk te brengen.

"Ik heb mezelf op de kin geslagen", concludeerde Van Gerwen in gesprek met ViaPlay. "Tegen James Wade in deze vorm weet je dat goed moet spelen en niks moet missen. Als je dat wel doet, mag je alleen jezelf de schuld geven. Ik miste te veel pijlen, wil je dan een wedstrijd winnen?"

De 33-jarige Van Gerwen knokte zich nog wel terug van een 4-1-achterstand door er 4-4 van te maken en dwong even later een beslissende leg af. Daarin kreeg 'Mighty Mike' de kans om de wedstrijd te beslissen, maar hij verzuimde 31 uit te gooien en zag Wade er met de overwinning vandoor gaan.

"Ik dacht bij mezelf: gewoon 15, dubbel 8. Toen ging-ie er niet in en dan word je helemaal gek van jezelf", baalde Van Gerwen. "Maar ik kan alleen mezelf de schuld geven. Natuurlijk heeft hij prima gespeeld - in het begin fantastisch zelfs - maar ik heb de wedstrijd verloren en niemand anders."

Het is de tweede keer in korte tijd op een Premier League-avond dat het doek voor Van Gerwen al na zijn eerste partij valt. Twee weken geleden, bij de tiende speelronde in Manchester, verloor de Nederlander van Jonny Clayton, die hem vorige week in de finale in Aberdeen de baas was.

In het klassement staat Van Gerwen nu op de tweede plek met 25 punten, evenveel als Wade. 'The Machine' haalde de finale in Dublin en klopte Clayton, die met 29 punten nog wel aan de leiding gaat.

Stand Premier League 1. Jonny Clayton - 29 punten

2. Michael van Gerwen - 25 (+40)

3. James Wade - 25 (+7)

4. Peter Wright - 20

5. Joe Cullen - 15

6. Gerwyn Price - 13

7. Michael Smith - 10

8. Gary Anderson - 7