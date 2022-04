Michael van Gerwen is niet te spreken over het optreden van de scheidsrechter in zijn verloren finale tegen Jonny Clayton bij de Premier League-speelronde in het Schotse Aberdeen. Caller Russ Bray maande een luidruchtige fan in het publiek meermaals tot stilte en haalde de Nederlander daarmee uit zijn concentratie.

"Ik ergerde me zó aan de scheidsrechter. Dat mag misschien niet gebeuren, maar hij moet de wedstrijd gewoon op z'n beloop laten. Als er één iemand in het publiek heel irritant is, dan moet je niet je oren laten hangen, maar de wedstrijd gewoon door laten gaan", zei Van Gerwen na afloop in gesprek met Sportnieuws.nl.

De onenigheid tussen de 32-jarige Brabander en Bray ontstond tijdens de laatste leg in Aberdeen. De zogenoemde caller wees de storende fluiter in het publiek terecht door meermaals met "thank you" te reageren, maar wat Van Gerwen betreft had hij dat wat minder vaak mogen doen.

In tegenstelling tot de zichtbaar geïrriteerde Nederlander bleef Clayton rustig en trok de Welshman de partij naar zich toe door de elfde en laatste leg in zijn voordeel te beslissen: 6-5. Na afloop deed Van Gerwen nogmaals zijn beklag bij Bray, die daar niet van onder de indruk leek.

"Het is gewoon zo irritant dat hij zich liet horen als ik aan de oche stond", baalde 'Mighty Mike'. "Er is nu niks meer aan te doen. Dit is ook weer een leermoment voor mij. Jonny verdient alle credits. We halen het beste in elkaar naar boven en dat maakt het een leuke wedstrijd om naar te kijken."

Van Gerwen had op weg naar de finale nog afgerekend met Gerwyn Price (6-3) en James Wade (6-3). Door zijn nipte nederlaag in de finale raakte de Brabander de koppositie in het klassement kwijt aan Clayton. De Premier League gaat volgende week verder met een speelronde in het Ierse Dublin.

Stand Premier League 1. Jonny Clayton - 26 punten

2. Michael van Gerwen - 25

3. James Wade - 20

4. Peter Wright - 20

5. Joe Cullen - 15

6. Gerwyn Price - 11

7. Michael Smith - 8

8. Gary Anderson - 7