Michael van Gerwen heeft zich donderdag overtuigend geplaatst voor de halve finales van de elfde speelronde van de Premier League. De Brabander was in de kwartfinales in het Schotse Aberdeen met 6-3 te sterk voor Gerwyn Price.

De partij tussen de 32-jarige Van Gerwen en de vijf jaar oudere Price ging tot 3-3 gelijk op. Vervolgens was de drievoudig wereldkampioen duidelijk de betere en won hij drie legs op rij.

Van Gerwen kwam tot een hoog gemiddelde van 106,93 per drie pijlen en een dubbelpercentage van 60. Price, die al langer kwakkelt met zijn vorm, stelde daar een moyenne van slechts 92,10 en een dubbelpercentage van 42,86 tegenover.

In de halve eindstrijd neemt Van Gerwen het op tegen James Wade, die nipt afrekende met Michael Smith (6-5). Wade stond voor de start van de speelronde in Aberdeen op de Premier League-ranglijst op de derde plek en heeft vier punten minder dan 'MvG'.

De andere halve finale gaat tussen Peter Wright en Jonny Clayton, de andere twee naaste achtervolgers van Van Gerwen op de Premier League-ranglijst. Na zestien speelrondes plaatsen de beste vier in het klassement zich voor de play-offs. Die worden op 13 juni in Berlijn gespeeld.

De halve finales en de finale van het minitoernooi in Aberdeen worden later op de avond afgewerkt. De dagwinnaar krijgt vijf punten voor de ranglijst, de verliezend finalist ontvangt er drie en de halvefinalisten twee.