Michael van Gerwen is donderdag op de elfde speeldag zijn koppositie in de Premier League kwijtgeraakt aan Jonny Clayton. De Welshman won in een rumoerige finale in het Schotse Aberdeen nipt Van Van Gerwen: 6-5.

Bij een stand van 5-5 in de partij tussen de 32-jarige Van Gerwen en de vijftien jaar oudere Clayton was er een beslissende leg nodig. Daarin maakte de Brabander geen moment kans en leek hij zich te irriteren aan een storende fluiter in het publiek en de reactie van scheidsrechter Russ Bray daarop.

Bray reageerde in de laatste legs een paar keer met 'thank you' richting de zaal, waar de storende toeschouwer tijdens de partij kon blijven staan. Het extra zinnetje van Bray bleek voor Van Gerwen afleidend, terwijl Clayton zich niet uit zijn spel liet halen. Na afloop van de partij uitte Van Gerwen zijn ongenoegen bij de ervaren 'caller'.

De gefrustreerde Van Gerwen pakte als verliezend finalist drie punten, maar dat was niet genoeg om dagwinnaar Clayton in het klassement onder zich te houden. De nummer acht van de wereld kon vijf punten bijschrijven en bracht zijn totaal op 26. Van Gerwen is met 25 punten de nummer twee.

Eerder op de avond maakte 'MvG' indruk tegen James Wade en Gerwyn Price. In de kwartfinale haalde hij tegen Price een gemiddelde van 106,93 per drie pijlen en won hij met 6-3. In de halve eindstrijd kende hij met een 6-3-zege een probleemloze partij tegen Wade, die de voorgaande drie speeldagen tot de finale reikte.

De volgende Premier League-avond is op 29 maart in Dublin. Na zestien speelrondes plaatsen de beste vier in het klassement zich voor de play-offs. Die worden op 13 juni in Berlijn gespeeld.

Stand Premier League 1. Jonny Clayton - 26 punten

2. Michael van Gerwen - 25

3. James Wade - 20

4. Peter Wright - 20

5. Joe Cullen - 15

6. Gerwyn Price - 11

7. Michael Smith - 8

8. Gary Anderson - 7

Voor gebruikers van de app: tik op bovenstaande tweet om de laatste darts van de finale tussen Michael van Gerwen en Jonny Clayton te bekijken.