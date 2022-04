Michael van Gerwen is maandag hard onderuitgegaan in de halve finales van de German Darts Grand Prix. 'Mighty Mike' verloor in München met 7-0 van de Engelsman Luke Humphries.

De 32-jarige Van Gerwen kwam er tegen de vijf jaar jongere Humphries geen moment aan te pas. De Nederlander noteerde een gemiddelde van 90,40 per drie pijlen, terwijl Humphries daar een moyenne van liefst 107,36 tegenover zette.

Van Gerwen, die tegen Humphries slechts één pijl op een dubbel kreeg, boekte eerder op de dag nog overtuigende zeges op Rob Cross (6-3) en Keegan Brown (6-2).

Het was de eerste keer dat Van Gerwen werd uitgeschakeld bij de German Darts Grand Prix, die vanaf 2017 op de kalender staat. De Brabander won het toernooi uit de European Tour in 2017, 2018 en 2019. De afgelopen twee jaar ging het toernooi niet door vanwege de coronapandemie.

Humphries was ook verantwoordelijk voor de uitschakeling van de verrassend sterk gooiende Wesley Plaisier. De Nederlander versloeg onder meer zijn landgenoot Dirk van Duijvenbode en Joe Cullen, waarna de kwartfinale zijn eindstation was.

In de finale van de German Darts Grand Prix neemt Humphries het op tegen zijn landgenoot Martin Lukeman. Die wedstrijd staat later op de avond nog op het programma.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de uitschakeling van Michael van Gerwen te bekijken.