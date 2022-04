Michael van Gerwen is donderdag bij de tiende speelronde van de Premier League in Manchester meteen uitgeschakeld. De Brabander miste in zijn openingspartij tegen Jonny Clayton twee matchdarts en verloor met 5-6.

De 32-jarige Van Gerwen kwam tegen Clayton met 0-2 achter, maar trok de stand via knappe finishes van 131 en 152 weer gelijk. Ook daarna ging de strijd gelijk op.

Bij een stand van 5-4 kreeg Van Gerwen zijn eerste matchdart. Hij miste echter de bull's eye, waarna er een beslissende leg aan te pas moest komen. Daarin verzuimde de Nederlander de partij te beslissen met dubbel achttien en sloeg Clayton vervolgens wel toe met dubbel zestien.

Clayton gooide een gemiddelde van maar liefst 109,1 per drie pijlen en was ook bijzonder scherp op zijn dubbels: 66,67 procent. Van Gerwen deed met een moyenne van 105,14 niet veel onder voor de Welshman, maar noteerde met 38,46 wel een stuk lager dubbelpercentage.

Clayton speelt bij de laatste vier in Manchester tegen Joe Cullen, die het Engelse onderonsje met Michael Smith in zijn voordeel besliste: 6-2. De andere halve eindstrijd gaat tussen Gerwyn Price en James Wade. Price klopte Peter Wright met 6-4 en Wade was veel te sterk voor Gary Anderson: 6-2.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beslissende leg tussen Michael van Gerwen en Jonny Clayton te bekijken.

Van Gerwen kan koppositie kwijtraken

Vorige week boekte Van Gerwen in Leeds nog zijn derde dagzege in de Premier League. De drievoudig wereldkampioen gaat nog aan de leiding in het klassement, maar kan die later op de avond nog kwijtraken.

De prestigieuze Premier League wordt dit jaar in een vernieuwde vorm afgewerkt. Iedere speelronde staat er een minitoernooi op het programma, waarbij de darters punten kunnen verdienen. De winnaar krijgt vijf punten voor de ranglijst, de verliezend finalist ontvangt er drie en de halvefinalisten twee.

Na zestien speelrondes plaatsen de beste vier in het klassement zich voor de play-offs. Die worden op 13 juni in Berlijn gespeeld.