Dirk van Duijvenbode heeft zaterdag na een spannende finale tegen Ryan Searle Players Championship 12 gewonnen. De Nederlander overleefde in de beslissende leg een matchdart, om vervolgens zelf wel toe te slaan: 8-7.

Van Duijvenbode is de derde Nederlander die dit seizoen een Players Championship wint. Michael van Gerwen zegevierde tweemaal. De pas negentienjarige Danny Jansen zorgde voor een stunt door vorige week in Barnsley te winnen.

Voor Van Duijvenbode is het de tweede PDC-rankingtitel in zijn carrière en de eerste van dit seizoen. Bij eerdere Players Championships was hij dit jaar nog niet verder gekomen dan de kwartfinales.

In het Barnsley Metrodome haalde de 29-jarige Westlander op overtuigende wijze de eindstrijd. In de kwartfinales versloeg hij de Australiër Simon Whitlock met maar liefst 6-0. Een ronde later schoof hij ook verliezend WK-finalist Michael Smith eenvoudig aan de kant: 7-2.

In de finale liep Van Duijvenbode uit naar een 7-4-voorsprong, maar Searle knokte zich terug tot 7-6. Nadat 'Aubergenius' in de veertiende leg een matchdart had gemist, sleepte de Engelsman zelfs een beslissende leg uit het vuur.

Daarin lieten beide spelers een matchdart onbenut. Bij zijn derde poging bleek Van Duijvenbode zijn zenuwen wel onder controle te hebben. Hij besliste de partij met een pijl in dubbel acht.

