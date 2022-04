Michael van Gerwen is blij dat hij voor de derde keer dit jaar de beste was op een Premier League-avond. Volgens de drievoudig wereldkampioen is hij na enkele moeizame maanden weer helemaal terug op zijn oude niveau.

De 32-jarige Van Gerwen was donderdag een klasse apart in de eindstrijd tegen James Wade. Hij versloeg de Engelsman met overtuigende cijfers (6-1). En dat terwijl hij in de halve finales nog worstelde tegen regerend wereldkampioen Peter Wright (6-3).

"In de halve finale was ik een beetje geïrriteerd door een paar dingen", aldus Van Gerwen na afloop, zonder in te gaan op details. "Het was niet makkelijk om daaroverheen te komen. Maar in de finale voelde ik me relaxter. Ik weet hoe ik tegen Wade moet spelen."

"Je moet in jezelf geloven en ervoor zorgen dat je hem pijn doet. Er is nog veel werk te verrichten. Maar als alles in je hoofd goed zit, komt het goed. Winnen is het beste medicijn en hier kan ik op voortborduren."

Van Gerwen kwakkelde tijdens en na het WK, waarop hij in de derde ronde werd uitgeschakeld, met zijn vorm. Na zijn derde overwinning in de prestigieuze competitie heeft de koploper in de Premier League het gevoel dat hij zich herpakt heeft.

"Volgende week spelen we in Manchester en het is altijd goed om daar te zijn, omdat er veel publiek is. We hebben lang niet voor publiek gespeeld en dat was saai. Nu zijn we helemaal terug. En Michael van Gerwen ook."