Michael van Gerwen heeft donderdag in Leeds zijn derde dagzege in de Premier League geboekt. De Brabander rekende in de finale gedecideerd af met James Wade (6-1) en verstevigde zijn leidende positie in het klassement.

De 32-jarige Van Gerwen nam tegen Wade een 3-0-voorsprong en gaf die niet meer uit handen. De Engelsman won nog een leg, maar daarna was het gedaan met zijn verzet.

Van Gerwen, die de partij besliste met dubbel vier, was in de finale zeer scherp op zijn dubbels: 66,67 procent. Ook gooide hij een gemiddelde van 103,87 per drie pijlen tegenover. Wade kwam niet verder dan een moyenne van 93,59 en een dubbelpercentage van 33,33.

Van Gerwen hoefde in de eerste ronde niet in actie te komen. Hij zou het aanvankelijk moeten opnemen tegen Gary Anderson, maar de Schot kon door een positieve coronatest niet meedoen in Leeds. Hierdoor kreeg de Nederlander zonder te spelen twee punten. In de halve eindstrijd versloeg hij Peter Wright met 6-3.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beslissende pijlen van Michael van Gerwen te bekijken.

Van Gerwen vergroot voorsprong

Dankzij zijn dagzege in Leeds gaat Van Gerwen steviger aan de leiding in het klassement. Hij heeft na negen speelrondes drie punten voorsprong op nummer twee Jonny Clayton, die bij de laatste vier van Wade (4-6) verloor. Nummer drie Wright heeft vier punten achterstand.

Van Gerwen won vorige maand de Premier League-avonden in Exeter en Brighton. Twee weken geleden haalde de drievoudig wereldkampioen de finale in Rotterdam en vorige week verloor hij al in de eerste ronde van Wade.

De prestigieuze Premier League wordt dit jaar in een vernieuwde vorm afgewerkt. Iedere speelronde staat er een minitoernooi op het programma, waarin de darters punten kunnen verdienen. De winnaar incasseert vijf punten voor de ranglijst, de verliezend finalist ontvangt er drie en de halvefinalisten twee.

Na zestien speelrondes plaatsen de beste vier in het klassement zich voor de play-offs. Die worden op 13 juni in Berlijn gespeeld.