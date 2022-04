Michael van Gerwen heeft voor de tweede keer dit seizoen een Players Championship op zijn naam geschreven. De Brabander boog in de finale in Barnsley een ruime achterstand om tegen Peter Wright en won met 8-4.

Van Gerwen kwam in de eindstrijd met 4-0 achter, maar won vervolgens acht legs op rij. Hij gooide een gemiddelde van 96,59 per drie pijlen en benutte 50 procent van zijn dubbels. Wright stelde daar een moyenne van 97,82 en een dubbelpercentage 57,1 tegenover.

Op weg naar de finale in Barnsley rekende de drievoudig wereldkampioen af met de Engelsen Brett Claydon, Ryan Meikle en Adrian Lewis, de Let Madars Razma, de Noord-Ier Brendan Dolan en de Portugees José de Sousa.

Een week geleden won Van Gerwen in het Duitse Niedernhausen voor het eerst dit jaar een Players Championship. Ook won hij afgelopen maand het German Darts Championship, dat deel uitmaakt van de European Tour.

Vrijdag ging in Barnsley ook al een Nederlander met de toernooizege aan de haal bij Players Championship 9. Toen zorgde de negentienjarige Danny Jansen voor een stunt. Van Gerwen bleef toen steken in de kwartfinales.

Van Gerwen komt donderdag weer in actie in de Premier League, als in Leeds de negende speelronde wordt afgewerkt. De Nederlander begint met een partij tegen Gary Anderson.

