Darter Danny Jansen heeft vrijdag voor een stunt gezorgd bij Players Championship 9 in Barnsley. De negentienjarige Nederlander won het toernooi in de Engelse stad door onder anderen regerend wereldkampioen Peter Wright uit te schakelen.

Jansen was in de derde ronde met 6-5 te sterk voor de Schot, die begin januari de wereldtitel veroverde in Londen. In de laatste leg overleefde hij meerdere matchdarts tegen de tweevoudig wereldkampioen.

Vervolgens won de in Holten woonachtige Jansen ook van Krzysztof Ratajski (6-5) en Dave Chisnall (7-6). In de finale rekende hij af met de Engelsman Andrew Gilding (8-6). Met de toernooizege legde hij ook beslag op bijna 15.000 euro.

Voor Jansen was het pas zijn negende vloertoernooi in zijn loopbaan. Hij veroverde vorig jaar de PDC Tour Card, die hem toegang verschaft tot de toernooien van de PDC. Jansen is pas drie maanden professioneel darter.

Michael van Gerwen bleef bij Players Championship 9 steken in de kwartfinales. Bij de laatste acht verloor hij met 2-6 van zijn landgenoot Danny Noppert, die vervolgens verloor van Gilding (4-7).

Raymond van Barneveld werd in de vierde ronde uitgeschakeld door de Portugees José de Sousa.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beelden van de sensationele toernooizege van Danny Jansen te bekijken.