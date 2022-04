Michael van Gerwen is donderdag mede door een vroege uitschakeling op basis van punten niet langer de enige koploper in de Premier League. De drievoudig wereldkampioen ging in Birmingham met 2-6 onderuit tegen James Wade, die op zijn beurt in de finale van Jonny Clayton verloor.

Van Gerwen kwam in de partij tegen Wade al snel op een 1-3-achterstand en kon zich niet terugvechten. Zowel zijn gemiddelde (bijna 88 om 99) als zijn uitgooipercentage (ruim 15 om 60) was ruim lager dan dat van Wade, die voor de start van de speelronde onderaan het Premier League-klassement stond.

De vroege uitschakeling is een behoorlijke domper voor Van Gerwen, die de laatste tijd de stijgende lijn te pakken had. De nummer vier van de wereld stond vorige week in Rotterdam nog in de eindstrijd. Afgelopen weekend veroverde hij zijn eerste Players Championship van het jaar.

Van Gerwen begon de speelronde in Birmingham als koploper van de Premier League. Hij had drie punten voorsprong op nummer twee Peter Wright, die de Nederlander niet kon achterhalen omdat hij in de halve finale onderuitging tegen Clayton.

Clayton kon het puntenaantal van Van Gerwen wel evenaren. De Welshman rekende in de finale met 6-1 af met Wade en kon dankzij de dagwinst vijf punten bijschrijven. Hij bracht daarmee zijn totaal op zeventien punten en heeft alleen een net iets minder legsaldo dan Van Gerwen.

De vier deelnemers die na alle zestien speelrondes de meeste punten hebben verzameld, strijden op 26 mei bij de play-offs in Newcastle om de hoofdprijs. Volgende week donderdag is de volgende speelronde in Leeds.

Stand Premier League 1. Michael van Gerwen - 17 punten

2. Jonny Clayton - 17 punten

3. Peter Wright - 16 punten

4. Joe Cullen - 12 punten

5. James Wade - 10 punten

6. Gerwyn Price - 9 punten

7. Michael Smith - 8 punten

8. Gary Anderson - 7 punten