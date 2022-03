Michael van Gerwen heeft zondag Players Championship 8 op zijn naam geschreven. De Nederlander was in de finale in het Duitse Niedernhausen te sterk voor Martin Schindler: 8-4.

Van Gerwen had niet veel te duchten van Schindler, die voor het eerst in de finale van een toernooi van de PDC stond. De Duitser deed nog wel wat terug na een 5-1-achterstand, maar kon niet voorkomen dat Van Gerwen op 7-4 het duel met tops besliste.

Het is de eerste Players Championship-titel voor de Brabander van 2022. Van Gerwen, de huidige nummer vier van de PDC Order of Merit, won dit jaar verder alleen het German Darts Championship.

Op weg naar de finale had Van Gerwen al afgerekend met Radek Szaganski (6-1), Jim Moston (6-1), Geert de Vos (6-3), landgenoot Danny Noppert (6-3), Brendan Dolan (6-4) en Luke Humphries (7-5).

Met het winnen van Players Championship 8 neemt Van Gerwen revanche voor zijn verloren finale tijdens de Premier League-speelronde van afgelopen donderdag in Rotterdam. 'Mighty Mike' moest zijn meerdere erkennen in Joe Cullen.

Van Gerwen komt donderdag weer in actie in de Premier League, als de achtste speelronde wordt afgewerkt in Birmingham. De Nederlandse koploper begint met een partij tegen James Wade.