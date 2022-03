Raymond van Barneveld heeft zaterdag op het Players Championship-toernooi in het Duitse Niedernhausen voor het eerst in bijna tien jaar een negendarter gegooid op een PDC-toernooi. Mede dankzij een perfecte leg tegen Adam Hunt bereikte 'Barney' de achtste finales, waarin hij verloor van José de Sousa.

De laatste negendarter van de inmiddels 54-jarige Van Barneveld dateerde uit april 2012. Destijds gooide hij in Barnsley een perfecte score tegen Michael Barnard op een kwalificatietoernooi voor het UK Open.

Tegen Hunt begon Van Barneveld met twee 180-scores, waarna hij 141 uitgooide via triple-20, triple-19 en dubbel-12. Na de perfecte leg kon de Hagenaar zijn prestatie nauwelijks vieren, want bij Players Championships is geen publiek aanwezig en wordt er vaak niet opzichtig gejuicht.

Van Barneveld bracht zijn totaal met de negendarter op elf, waarvan hij er vijf op televisie gooide. De Nederlander zorgde in 2009 voor een primeur om als eerste darter ooit een perfecte leg te laten noteren op het PDC-WK.

Mede dankzij de negendarter won Van Barneveld met 6-5 van Hunt, waardoor hij ten koste van de Engelsman naar de achtste finales ging. Daarin kon Van Barneveld zijn succes geen vervolg geven. De vijfvoudig wereldkampioen ging met 6-4 onderuit tegen De Sousa.

Van Gerwen verrassend uitgeschakeld

Michael van Gerwen werd bij de laatste 32 verrassend uitgeschakeld door Gary Blades. De Engelsman is niet in het bezit van een PDC-Tourcard en had voorafgaand aan het toernooi in Niedernhausen niet eens een notering op de wereldranglijst.

Twee keer was Van Gerwen niet binnen vijftien pijlen uit, terwijl Blade met drie redelijke legs op een 3-0-voorsprong kwam. Van Gerwen verkleinde de achterstand tot 3-2, maar kon de comeback niet compleet maken. De Brabander ging met 6-3 onderuit.