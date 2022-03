Hoewel hij regelmatig werd uitgefloten had Joe Cullen donderdagavond genoten van het publiek in Ahoy. De 32-jarige Engelsman versloeg Michael van Gerwen (6-5) in de finale van de Premier League-speelronde in Rotterdam en schreef zo het minitoernooi op zijn naam.

"Ik vond het publiek geweldig", vertelde een uitgelaten Cullen op de persconferentie. "Het is logisch dat zij achter hun man staan en hem fanatiek aanmoedigen. Het was niks excessiefs, ik heb veel erger meegemaakt. En zeker in mijn eigen Engeland."

"Het was duidelijk te merken dat de Nederlandse fans wilden dat Michael zou winnen en natuurlijk hoorde ik dat ze me massaal aan het uitjouwen waren. Maar gelukkig voor mij deden ze dat allemaal precies tegelijk."

"Het wordt pas echt vervelend als een idioot in zijn eentje gaat fluiten als het stil is en ik net een dubbel wil gooien. Maar dat was vanavond niet het geval. Ik vond het publiek echt geweldig."

Voor Cullen, die dit jaar debuteert in de prestigieuze dartscompetitie, was het de eerste keer dat hij een Premier League-speelronde op zijn naam schreef. Hij klom dankzij zijn zege van de laatste naar de vierde plek op de ranglijst, die nog altijd wordt aangevoerd door Van Gerwen.

195 Bekijk de laatste twee legs van de finale tussen Cullen en Van Gerwen in Ahoy

'Een van mijn mooiste zeges ooit'

Cullen, die eerder dit jaar bij The Masters zijn eerste televisietoernooi won, sprak van een van de mooiste overwinningen uit zijn loopbaan. "Een paar jaar geleden zag ik al hoe Raymond van Barneveld hier werd toegezongen door het publiek. Toen dacht ik al: wat zou het gaaf zijn om daar zelf ook ooit te mogen spelen", vervolgde hij.

"Het is een van de grootste stadions waar ik ooit in heb mogen gooien. En dan kom ook ik nog eens tegen Michael van Gerwen te staan, uitgerekend de held van het publiek. Dat ik hem juist hier kan verslaan, maakt deze avond voor mij extra bijzonder."

Het was donderdag voor het eerst sinds 2019 dat de beste acht darters van de wereld waren neergestreken in Rotterdam. De vorige twee edities gingen niet door vanwege de coronapandemie.