Michael van Gerwen baalde donderdagavond flink van zijn verloren wedstrijd tegen Joe Cullen bij de Premier League-speelronde in Rotterdam. 'Mighty Mike', die met zijn finaleplek in Ahoy nog wel de koppositie verstevigde, verloor in de eindstrijd nipt met 6-5.

Of hij ondanks twee zeges toch een teleurstellend gevoel over ging houden aan zijn optreden in Ahoy? Na een korte twijfel wilde de 32-jarige Van Gerwen voor de camera van Viaplay toch vooral benadrukken dat hij drie punten mocht bijschrijven.

"Daar gaat het uiteindelijk om", vertelde de drievoudig wereldkampioen. "Natuurlijk wil ik hier vandaag winnen, maar er zijn nog zoveel weken te gaan. Dan moet het volgende week maar weer gebeuren."

Maar hoewel hij het niet zo hard uitsprak overheerste toch echt de frustratie bij Van Gerwen, die na zijn interview bij de Nederlandse rechtenhouder direct Ahoy verliet en geen andere media te woord wilde staan.

Van Gerwen was de avond begonnen met een zwaarbevochten zege op Michael Smith, die de Nederlander in leven liet door liefst twee matchdarts te missen. In de halve eindstrijd was Van Gerwen met 6-4 te sterk voor Jonny Clayton.

'Ik wist dat hij te pakken was'

Van Gerwen had op het podium van Ahoy niet het idee dat hij een verloren wedstrijd aan het spelen was. "Weet je wat het is: uiteindelijk gooit hij gewoon een paar puike finishes en daar doet hij mij pijn mee. Ik denk dat ik me goed wapen en goed blijf gooien, maar dan moet ik wel doorzetten", vertelde Van Gerwen.

"Hij gooit een fantastische laatste leg, terwijl ik wist dat hij te pakken was. En dat is gewoon zonde. Ik was de betere speler ook. Het is alleen jammer dat ik mezelf niet beloon en dat doet me zeer."

Omdat nummer twee Peter Wright in de halve finales verloor van Cullen (6-4) liep Van Gerwen een punt uit op de regerend wereldkampioen. De Brabander heeft dankzij zijn finaleplek drie punten voorsprong op Wright (zeventien om veertien). De Premier League wordt volgende week donderdag vervolgd met een speelronde in Birmingham.