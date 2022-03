Michael van Gerwen is er donderdag niet in geslaagd om de Premier League-speelronde in Rotterdam op zijn naam te schrijven. 'Mighty Mike' haalde wel de finale, maar werd daarin verslagen door Joe Cullen: 6-5.

De 32-jarige Van Gerwen brak Cullen in de zevende game en kwam daardoor op een 4-3-voorsprong. Zijn even oude tegenstander brak hem echter direct weer terug en behield ook zijn eigen leg daarna. In de beslissende leg was Cullen oppermachtig en kwam Van Gerwen, die een gemiddelde van 99,32 noteerde, niet op een finish.

Dat Van Gerwen de finale haalde in Rotterdam was al een klein wonder. De Brabander overleefde in zijn eerste partij twee matchdarts tegen Michael Smith, maar won desondanks wel met 6-5. In de halve finale was Van Gerwen met 6-4 te sterk voor Jonny Clayton.

Ondanks zijn nederlaag in de finale verstevigde Van Gerwen wel de koppositie in de Premier League. Nummer twee Peter Wright verloor in de halve eindstrijd van Cullen. Van Gerwen heeft nu drie punten meer dan de regerend wereldkampioen (zeventien om veertien).

116 Bekijk hier de bloedstollende laatste leg tussen Van Gerwen en Smith in Ahoy

Publiek fluit tegenstanders Van Gerwen uit

De duizenden Nederlandse dartsfans lieten zich in Ahoy niet van hun sportiefste kant zien. De tegenstanders van Van Gerwen konden allemaal rekenen op flinke fluitconcerten. Vooral Smith irriteerde zich hieraan en liet met cynische applausjes en handgebaren zijn ongenoegen blijken.

De speelrondes in de Premier League worden dit jaar voor het eerst in toernooivorm gehouden. De darters openen met de kwartfinales en kunnen punten scoren als zij hun wedstrijden winnen.

Het is voor het eerst sinds 2019 dat de beste acht darters van de wereld zijn neergestreken in Rotterdam. De vorige twee edities gingen niet door wegens de coronapandemie.