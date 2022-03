Michael van Gerwen heeft donderdag met veel moeite de halve finales van de Premier League-speelronde in Rotterdam bereikt. 'Mighty Mike' overleefde op het podium in Ahoy twee matchdarts tegen Michael Smith en won met 6-5.

De 32-jarige Van Gerwen brak Smith in de achtste leg, maar werd in de leg daarna zelf gebroken. Bij een stand van 5-5 kreeg de verliezend WK-finalist twee pijlen om tops uit te gooien, maar hij verzuimde. Van Gerwen schreef de beslissende leg daarna alsnog op zijn naam.

Smith stond tijdens de wedstrijd zichtbaar geïrriteerd op het podium. De 31-jarige Engelsman werd regelmatig uitgefloten door een gedeelte van de zestienduizend toeschouwers en reageerde daarop met cynische applausjes en verschillende handgebaren.

In de halve finales neemt Van Gerwen, die een gemiddelde van 89,54 noteerde, het op tegen Jonny Clayton. De Welshman overleefde een matchdart tegen Gerwyn Price en versloeg zijn landgenoot met 6-5.

Mocht Van Gerwen de finale in Ahoy halen, dan treft hij Joe Cullen. 'The Rockstar' was in de halve eindstrijd verrassend te sterk voor regerend wereldkampioen Peter Wright: 6-4.

116 Bekijk hier de bloedstollende laatste leg tussen Van Gerwen en Smith in Ahoy

Van Gerwen blijft koploper in Premier League

Dankzij zijn halvefinaleplek en de uitschakeling van Wright blijft Van Gerwen ook na donderdagavond koploper in de Premier League. De Brabander begon met twee punten voorsprong op nummer twee Wright aan de speelronde in de havenstad. Clayton heeft vier punten minder dan Van Gerwen.

De speelrondes in de Premier League worden dit jaar voor het eerst in toernooivorm gehouden. De darters openen met de halve finales en kunnen punten scoren als zij hun wedstrijden winnen. Van Gerwen was dit jaar in twee van de eerdere zes speelrondes al de beste.

Het is voor het eerst sinds 2019 dat de beste acht darters van de wereld zijn neergestreken in Rotterdam. De vorige twee edities gingen niet door wegens de coronapandemie.