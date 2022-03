Drie maanden na zijn dramatisch verlopen WK begint Michael van Gerwen donderdag als koploper aan de Premier League-speelronde in Ahoy. Na een moeilijke periode is 'Mighty Mike' van plan om op het podium in Rotterdam een fraaie show weg te geven voor duizenden Nederlandse fans. "De opkomst gaat me zeker kippenvel bezorgen, maar spelen in Ahoy zorgt 100 procent voor extra druk."

Het was voor Van Gerwen een gigantische klap waar hij een flinke periode van bij moest komen. Na een moeizaam verlopen 2021 leek hij in december precies op tijd in vorm te komen om op het belangrijkste toernooi van het jaar - het WK in Londen - een goed resultaat te kunnen neerzetten. Tot die ene positieve coronatest roet in het eten gooide en hij al na één wedstrijd niet meer hoefde terug te keren in het machtige Alexandra Palace.

"Eigenlijk was het nog extra vervelend dat ik letterlijk geen enkele klacht had", vertelt Van Gerwen woensdag in Ahoy. "Het heeft me heel veel pijn gedaan. Ik denk dat ik bij het WK echt heel goed was. In de twee jaar daarvoor heb ik regelmatig bij mensen in de buurt gezeten die corona hadden, maar nooit raakte ik besmet. En uitgerekend tijdens het WK krijg ik corona. Dat is gewoon een nachtmerrie."

“Er is maar één medicijn om dit soort dingen echt te verwerken.” Michael van Gerwen

Van Gerwen ging na het WK op vakantie met familie. Hij dacht er goed aan te doen om even afstand te nemen van het darten, maar kon tegelijkertijd het dramatisch verlopen toernooi maar moeilijk loslaten. "Ik had er zo veel voor gedaan en dan eindigt het zo. Het was heel zuur. Tegelijkertijd is er ook maar één medicijn om dit soort dingen echt te verwerken: veel spelen en wedstrijden winnen."

Michael van Gerwen speelde door een positieve coronatest op het WK slechts één wedstrijd. Michael van Gerwen speelde door een positieve coronatest op het WK slechts één wedstrijd. Foto: Getty Images

'Ik weet waartoe ik in staat ben'

En winnen is Van Gerwen de laatste maanden weer gaan doen. Eerder deze maand was hij de beste op het German Darts Championship en na zes speelrondes staat de Brabander bovenaan in de Premier League, in zijn ogen na het WK het belangrijkste toernooi op de kalender.

"Het is een kwestie van hard blijven werken, vertrouwen in jezelf blijven houden en te allen tijde er voor de volle 100 procent voor gaan. Ik weet waartoe ik in staat ben. Het is niet dat ik nu veel beter aan het spelen ben, maar ik ben wel veel effectiever. Daar gaat het om: toeslaan op de juiste momenten."

Volgens Van Gerwen dankt hij zijn herwonnen vorm deels aan het afschalen van de coronamaatregelen. Spelen zonder publiek vond hij maar niks, terwijl sommige van zijn concurrenten zonder toeschouwers juist beter gingen gooien. "Spelen zonder fans zorgt voor een heel ander soort druk en dat heeft de resultaten zeker beïnvloed", vervolgt de drievoudig wereldkampioen.

"Ineens wonnen veel meer spelers majors. Tijdens corona ben ik erachter gekomen dat ik het nog hartstikke leuk vind wat ik doe. Het was een soort rollercoaster en het ging altijd maar door, je was net een soort trekpop. Daar moet je een goede balans in vinden en die heb ik nu. Ik voel me lekker en ik weet wat ik kan, want ik heb best wel een beetje talent."

De stand in de Premier League: 1. Michael van Gerwen 6-14 (+24)

2. Peter Wright 6-12 (+4)

3. Jonny Clayton 6-10 (-4)

4. Gerwyn Price 6-9 (+1)

5. Michael Smith 6-8 (0)

6. Gary Anderson 6-7 (-5)

7. James Wade 6-7 (-7)

8. Joe Cullen 6-5 (-7)

Van Gerwen enige Nederlandse deelnemer in Ahoy

Anders dan in eerdere jaren is Van Gerwen donderdag de enige Nederlander die in actie komt in Ahoy, dat bijna volledig is uitverkocht. De meeste mensen die op de tribunes zitten kochten ruim drie jaar geleden al hun kaartjes, maar door alle coronaperikelen kunnen zij Van Gerwen nu pas in actie zien.

Dat Van Gerwen donderdag de hoofdact is voor de ruim zestienduizend toeschouwers doet hem goed, maar brengt tegelijkertijd extra druk met zich mee. "Ik moet het nu alleen doen, hé? Ik heb geen Raymond meer", zei Van Gerwen, doelend op Raymond van Barneveld, die er in eerdere jaren nog wel bij was in Rotterdam. "De opkomst gaat me zeker kippenvel bezorgen, maar spelen in Ahoy zorgt 100 procent voor extra druk. Gelukkig merk ik dat spelers weer anders naar me gaan kijken."

De Premier League-speelronde in Ahoy begint donderdag om 20.00 uur. Van Gerwen komt bij de vierde wedstrijd voor het eerst in actie, tegen Michael Smith.