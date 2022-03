Michael van Gerwen is zaterdag al vroeg uitgeschakeld bij Players Championship 5 in Barnsley. De drievoudig wereldkampioen verloor al in de tweede ronde van Gary Anderson: 4-6. Ook Raymond van Barneveld was vroeg klaar in Engeland.

De 32-jarige Van Gerwen kwam met 4-2 voor tegen de negentien jaar oudere Anderson, maar de Nederlander verspeelde de overwinning door geen enkele leg meer te winnen. In de eerste ronde had hij de Pool Krzysztof Kciuk nog met 6-2 verslagen.

De vroege uitschakeling in Barnsley is een tegenvaller voor Van Gerwen. De Brabander was juist aan een opleving bezig nadat hij slecht aan het seizoen was begonnen. Deze maand was hij al de beste bij de Premier League-avonden in Brighton en Exeter.

Van Gerwen kan zich zondag alweer herpakken, als in Barnsley opnieuw een Players Championship op het programma staat. Donderdag dart de wereldkampioen van 2014, 2017 en 2019 voor eigen publiek. Dan staat in Rotterdam Ahoy het volgende Premier League-toernooi op de rol.

Ook Van Barneveld was al snel klaar bij Players Championship 5 in Barnsley. De Nederlander verloor in de tweede ronde met 6-4 van de Belg Mike De Decker. In de openingsronde was hij nog met 6-3 te sterk voor Brendan Dolan.

Jeffrey de Zwaan, Maik Kuivenhoven en Dirk van Duijvenbode wisten het wel tot de derde ronde van het dartstoernooi in Barnsley te schoppen. Zij komen zaterdagmiddag weer in actie. De finale is later op de dag.