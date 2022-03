Michael van Gerwen is donderdag direct uitgeschakeld in de zesde speelronde van de Premier League. De drievoudig wereldkampioen ging in Nottingham met 6-4 onderuit tegen Gerwyn Price.

Van Gerwen kwam met 3-1 voor, maar kon die marge niet vasthouden. Zowel zijn gemiddelde (bijna 96 om bijna 103) als zijn uitgooipercentage (50 om bijna 86 procent) was lager dan dat van Price.

Zijn vroege exit is een tegenvaller voor Van Gerwen, die in de afgelopen weken juist langzaam de weg omhoog leek te vinden. Hij won twee Premier League-avonden op rij en was zondag de beste op het German Darts Championship.

Met zijn tweede Premier League-zege greep de 32-jarige Van Gerwen de koppositie. De Brabander raakt de leiding in de prestigieuze competitie donderdagavond mogelijk weer kwijt.

De Premier League heeft sinds dit jaar een andere opzet. Iedere avond begint met kwartfinalepartijen, waarbij de halvefinalisten twee punten pakken voor de ranglijst, de verliezend finalist drie punten binnenhaalt en de winnaar vijf punten verzamelt.

Volgende week donderdag is de volgende speelronde in Rotterdam Ahoy. Daarna volgen nog avonden in Birmingham, Leeds, Manchester, Aberdeen, Dublin, Glasgow, Sheffield, Londen, Newcastle en Berlijn.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet om de ontknoping van de partij tussen Michael van Gerwen en Gerwyn Price te zien.