Michael van Gerwen heeft bij de Premier League in Brighton na een spannend duel met James Wade de halve finales bereikt. Hij versloeg de Engelsman donderdag met het kleinst mogelijke verschil: 6-5.

Van Gerwen speelt later vanavond tegen Joel Cullen om een plaats in de finale. Cullen hoefde in de eerste ronde niet in actie te komen omdat Gerwyn Price zich terugtrok wegens een blessure aan zijn hand.

De andere halve eindstrijd gaat tussen Michael Smith en Jonny Clayton. De Engelsman vernederde Gary Anderson met 6-1, de Welshman knokte zich met 6-5 langs Peter Wright.

De partij tussen Van Gerwen en Wade begon met vier breaks op rij, maar daarna kwam de partij in rustiger vaarwater terecht. Tot 5-5 hengelden beide darters hun eigen legs binnen, waarna Van Gerwen de elfde en beslissende leg naar zich toetrok.

Van Gerwen boekte vorige week zijn eerste dagzege in de Premier League. In het Engelse Exeter maakte hij indruk door Wright in de finale met maar liefst 6-0 te kloppen. Die goede lijn kon hij niet doortrekken naar de UK Open, waar Damon Heta afgelopen weekend in de vijfde ronde verrassend te sterk was.

De speeldag in Brighton is de vijfde van dit seizoen. Over twee weken vindt de zevende (van zestien) speelronde plaats in Ahoy in Rotterdam.