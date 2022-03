Michael van Gerwen heeft zich donderdag bij de Premier League in Brighton overtuigend geplaatst voor de finale. De Nederlander zette de Engelsman Joe Cullen met speels gemak aan de kant: 6-1.

Van Gerwen speelt later op de avond in de finale tegen Michael Smith. Die was eveneens met ruime cijfers te sterk voor Jonny Clayton, vorig seizoen de winnaar van de Premier League: 6-2.

Eerder op de avond moest Van Gerwen nog diep gaan om James Wade van zich af te schudden. De nummer vijf van de wereld versloeg 'The Machine' met het kleinst mogelijke verschil: 6-5.

Van Gerwen boekte vorige week zijn eerste dagzege in de Premier League. In het Engelse Exeter maakte hij indruk door Wright in de finale met maar liefst 6-0 te kloppen.

Die goede lijn kon hij niet doortrekken naar het UK Open. Daar was Damon Heta afgelopen weekend in de vijfde ronde verrassend met 10-4 te sterk.

De speeldag in Brighton is de vijfde van dit seizoen. Over twee weken vindt de zevende van zestien speelrondes plaats in Ahoy in Rotterdam. In juni wordt bij de play-offs in Berlijn gestreden om de eindzege.