Michael van Gerwen heeft donderdag zijn tweede dagzege op rij geboekt in de Premier League Darts. De Nederlander was de sterkste in Brighton door Michael Smith in de finale met 6-4 te verslaan. Hij is daardoor na vijf speeldagen ook de nieuwe leider in het klassement.

Vorige week maakte Van Gerwen al indruk in Exeter, waar hij Peter Wright in de finale met maar liefst 6-0 versloeg. In de eerste drie speelrondes was hij nooit verder gekomen dan de halve finale.

In het Brighton Centre bewees Van Gerwen nogmaals dat hij steeds beter in vorm begint te komen, al had hij in de eerste ronde wel zijn handen vol aan James Wade. Hij versloeg de ervaren Engelsman met het kleinst mogelijke verschil: 6-5.

Daarna volgde een zeer overtuigend optreden tegen Joe Cullen. Met een gemiddelde van 101 punten per drie pijlen zette hij de Premier League-debutant met 6-1 aan de kant.

Ook in de finale kwam Van Gerwen nooit echt in de problemen. Na een dubbele break nam de Brabander een 4-1-voorsprong, waardoor hij zich een rebreak van Smith in de zesde leg kon veroorloven. In zijn eigen leg maakte Van Gerwen het op 5-4 keurig af. Smith verloor zondag al de finale van de UK Open tegen Danny Noppert.

Voor gebruikers van de app: klik op de tweet om de winnende pijlen van Michael van Gerwen te bekijken.

Van Gerwen staat bovenaan na stroeve start

Van Gerwen begon moeizaam aan het Premier League-seizoen, dat dit jaar een nieuwe opzet kent. Elke donderdag wordt er een mini-toernooi afgewerkt, terwijl in het verleden alle spelers maar één keer in actie kwamen op een avond.

In Cardiff sneuvelde Van Gerwen, die is afgezakt naar de vijfde plaats op de wereldranglijst, al in de eerste ronde. Hij liet vervolgens progressie zien door in zowel Liverpool als Belfast de halve finale te halen.

Door zijn dagzeges in Exeter en Brighton komt Van Gerwen op een totaal van veertien punten. Zijn naaste belagers Wright, die tot aan vanavond aan kop ging, en Jonny Clayton hebben vier punten minder.

De speeldag in Brighton was de vijfde van dit seizoen. Over twee weken vindt de zevende van zestien speelrondes plaats in Ahoy in Rotterdam. In juni wordt bij de play-offs in Berlijn gestreden om de eindzege.