Danny Noppert heeft zondagavond het UK Open op zijn naam geschreven. De Friese darter was in een bloedstollende finale in Minehead verrassend met 11-10 te sterk voor Michael Smith en veroverde voor het eerst in zijn carrière een tv-titel bij de PDC.

De 31-jarige Noppert had een matige start tegen Smith en kwam met 3-0 achter. De nummer negentien van de PDC Order of Merit liet zich hierdoor niet van de wijs brengen en knokte zich terug tot 5-5.

In de dertiende leg nam Noppert voor het eerst een break voorsprong (7-6), maar Smith herstelde het evenwicht meteen. Daarna ging de strijd gelijk op, al miste 'The Freeze' bij een stand van 8-8 wel een flink aantal kansen om opnieuw te breken.

In de twintigste leg kreeg Smith een pijl voor de wedstrijd, maar 'Bully Boy' miste uitgerekend bull's eye. Noppert maakte er 10-10 van en dwong een beslissende leg af. Daarin was hij een klasse apart en sloeg hij bij zijn eerste matchdart meteen toe met dubbel twintig.

Noppert gooide een gemiddelde van 84,82 per drie pijlen in de finale. Dat was een stuk lager dan het moyenne van Smith (90,33), maar de Nederlander was net iets scherper op de dubbels dan de nummer vijf van de wereld (36,67 tegenover 33,33 procent).

Noppert vierde Nederlander die UK Open wint

Noppert ontving 100.000 pond (ruim 120.000 euro) voor zijn eindzege in Minehead. Hij is de vierde Nederlander die het UK Open op zijn naam schreef. Roland Scholten (2004), Raymond van Barneveld (2006 en 2007) en Michael van Gerwen (2015, 2016 en 2020) gingen hem voor.

Voor Noppert was het de tweede keer in zijn carrière dat hij de finale van een tv-toernooi bij de PDC had bereikt. Eerder deed hij dat bij de World Series of Darts Finals in 2019. Toen verloor hij kansloos van Michael van Gerwen (2-11).

Eerder op de avond rekende Noppert in de halve eindstrijd van het UK Open in een thriller af met de Ier William O'Connor (11-9). In de kwartfinales was hij zondagmiddag te sterk voor de Australiër Damon Heta (10-5).

Noppert was in de kwartfinales al de enig overgebleven Nederlander op het UK Open, nadat hij zaterdag bij de laatste zestien zijn landgenoot Dirk van Duijvenbode had verslagen. Van Gerwen werd in de vijfde ronde uitgeschakeld door Heta.