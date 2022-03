Danny Noppert heeft zich overtuigend geplaatst voor de halve finales van het UK Open. De Fries was zondag in het Engelse Minehead veel te sterk voor de Australiër Damon Heta: 10-5.

De 31-jarige Noppert begon goed aan zijn partij en nam in de derde leg een break voorsprong. Vervolgens liep hij mede dankzij finishes van 91 en 120 in een mum van tijd uit naar 8-2. Heta kwam nog terug tot 9-5, maar daarna was zijn verzet gebroken.

Het is nog onbekend tegen wie Noppert het in de halve eindstrijd opneemt. Eerder op de dag schaarden de Ieren Keane Barry en William O'Connor zich bij de laatste vier. Barry verraste titelverdediger James Wade met 10-4 en O'Connor klopte de Pool Sebastian Bialecki met 10-9. Michael Smith en Gerwyn Price strijden om de laatste halvefinaleplek.

Noppert was in de kwartfinales al de enig overgebleven Nederlander op het UK Open. Hij besliste zaterdag bij de laatste zestien het Nederlandse onderonsje met Dirk van Duijvenbode in zijn voordeel. Michael van Gerwen werd in de vijfde ronde uitgeschakeld door Heta.

Voor Noppert is het de vierde keer dat hij de halve finales van een tv-toernooi bij de PDC bereikt. Eerder haalde 'The Freeze' de laatste vier bij de Wolrd Grand Prix (2021) en de Players Championship Finals (2018), en was hij verliezend finalist bij de World Series of Darts Finals (2019).

De halve finales en de finale van het UK Open staan later op de dag op het programma.