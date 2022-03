Danny Noppert heeft zaterdagavond ten koste van Dirk van Duijvenbode de kwartfinales van het UK Open bereikt. De Fries gunde de Katwijker slechts twee legs in Minehead: 10-2. James Wade en Michael Smith maakten indruk met een negendarter.

Aan het begin van de partij was er nog niks aan de hand voor Van Duijvenbode, die een mini-break plaatste en op een 2-1-voorsprong kwam. 'The Titan' verloor de daaropvolgende negen legs en nam roemloos afscheid van het UK Open.

Van Duijvenbode kwam niet verder dan een gemiddelde van 87 per drie pijlen, tegenover 99 voor Noppert. 'Aubergenius' benutte ook slechts twee van zijn acht kansen op de dubbels.

Noppert kwam nog nooit zo ver op het UK Open. Vorig jaar noteerde 'The Freeze' zijn beste resultaat op het PDC-toernooi door de zestiende finales te bereiken.

De kwartfinales, de halve finales en de finale staan zondag op het programma. Noppert is de enige Nederlander die zich bij de laatste acht wist te voegen. Michael van Gerwen verloor in de vijfde ronde van de Australiër Damon Heta.

Wade en Smith zorgen voor negendarter

Titelverdediger Wade, eerder in het toernooi al te sterk voor Ron Meulenkamp, noteerde in zijn achtste finale tegen Boris Krcmar (10-8-winst) een negendarter. De Brit gooide in de achtste leg van de wedstrijd twee keer 180 en eindigde met triple 20, triple 19 en dubbel 12.

Niet lang na de negendarter van Wade noteerde ook Smith een perfecte leg. 'Bully Boy' deed dat in de zevende leg van zijn achtstefinaleduel met Mensur Suljovic (10-9). Zijn route naar de negendarter was precies hetzelfde als die van Wade: eerst twee keer 180, daarna triple 20, triple 19 en dubbel 12.

Negendarters komen niet vaak voor, maar Wade en Smith waren niet de eerste spelers die tijdens deze editie van het UK Open een perfecte leg noteerden. De Spanjaard José Justicia had de primeur in de derde ronde tegen Adam Gawlas.

Naast Noppert, Wade en Smith bereikten Keane Barry, Sebastian Bialecki, William O'Connor (ten koste van Peter Wright) en Heta de laatste acht. Gerwyn Price is nog bezig aan zijn achtstefinaleduel met Callan Rydz.